McKennie | Torino ormai come se fosse casa mia 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo e raggiungere questo traguardo Spero di rimanere qua – VIDEO
di Marco Baridon McKennie: «Torino ormai come se fosse casa mia. 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo». Le parole del centrocampista texano. (l’inviato dall’oratorio salesiano Michele Rua) – Nonostante il fastidio ai flessori che lo tiene in forte dubbio per la trasferta di Pisa, Weston McKennie non ha voluto far mancare il suo sostegno ai più giovani. McKennie’s Magical Youth Mission: che cos’è e di cosa si occupa la Fondazione del calciatore della Juventus. I dettagli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Il centrocampista texano è stato il grande protagonista del pomeriggio all’Oratorio Salesiano Michele Rua di Torino, tappa scelta per il secondo evento italiano della sua fondazione, la “ McKennie’s Magical Youth Mission ” insieme a Salesiani per il Sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
McKennie: “Sto bene e sabato spero di giocare. Rinnovo? Mi piacerebbe restare qui. Spalletti è bravissimo. Vittoria importante contro la Roma. A Pisa vogliamo i 3 punti” - McKennie, Perin e Koopmeiners all’evento della fondazione del centrocampista americano all’oratorio Salesiano Michele Rua. tuttojuve.com
Juventus, McKennie: “Amo stare con i bambini e dargli un sorriso. Rinnovo? Spero di sì” - Le recenti e prestigiose vittorie ottenute contro Bologna e Roma hanno ridato slancio alla classifica ... gianlucadimarzio.com
Allianz Stadium: Spalletti e McKennie a guardare il calcio femminile. https://citynotizie.it/torino/torino-sport/allianz-stadium-spalletti-e-mckennie-a-guardare-il-calcio-femminile/ - facebook.com facebook
A Torino in tribuna presenti Luciano #Spalletti e Weston #McKennie per seguire la gara della #JuventusWomen #WFN #UWCL x.com
