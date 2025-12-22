McKennie | Torino ormai come se fosse casa mia 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo e raggiungere questo traguardo Spero di rimanere qua – VIDEO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon McKennie: «Torino ormai come se fosse casa mia. 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo». Le parole del centrocampista texano. (l’inviato dall’oratorio salesiano Michele Rua) – Nonostante il fastidio ai flessori che lo tiene in forte dubbio per la trasferta di Pisa, Weston McKennie non ha voluto far mancare il suo sostegno ai più giovani. McKennie’s Magical Youth Mission: che cos’è e di cosa si occupa la Fondazione del calciatore della Juventus. I dettagli Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Il centrocampista texano è stato il grande protagonista del pomeriggio all’Oratorio Salesiano Michele Rua di Torino, tappa scelta per il secondo evento italiano della sua fondazione, la “ McKennie’s Magical Youth Mission ” insieme a Salesiani per il Sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie torino ormai come se fosse casa mia 200 presenze difficile stare alla juve cos236 tanto tempo e raggiungere questo traguardo spero di rimanere qua 8211 video

© Juventusnews24.com - McKennie: «Torino ormai come se fosse casa mia. 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo e raggiungere questo traguardo. Spero di rimanere qua» – VIDEO

Leggi anche: McKennie: «Torino ormai come se fosse casa mia. 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo e raggiungere questo traguardo. Spero di rimanere qua»

Leggi anche: McKennie: «Torino ormai come se fosse casa mia. 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo e raggiungere questo traguardo. Sul rinnovo dico questo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

mckennie torino ormai fosseMcKennie: “Sto bene e sabato spero di giocare. Rinnovo? Mi piacerebbe restare qui. Spalletti è bravissimo. Vittoria importante contro la Roma. A Pisa vogliamo i 3 punti” - McKennie, Perin e Koopmeiners all’evento della fondazione del centrocampista americano all’oratorio Salesiano Michele Rua. tuttojuve.com

mckennie torino ormai fosseMcKennie: “Sto bene e sabato spero di giocare. Spalletti è bravissimo. Vittoria importante contro la Roma. A Pisa vogliamo i 3 punti” - McKennie, Perin e Koopmeiners all’evento della fondazione del centrocampista americano all’oratorio Salesiano Michele Rua. tuttojuve.com

mckennie torino ormai fosseJuventus, McKennie: “Amo stare con i bambini e dargli un sorriso. Rinnovo? Spero di sì” - Le recenti e prestigiose vittorie ottenute contro Bologna e Roma hanno ridato slancio alla classifica ... gianlucadimarzio.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.