McKennie Juventus, gli esami hanno escluso guai seri ai flessori ma lo staff medico predica prudenza per il weekend. Cosa filtra in vista del Pisa. Dopo la gioia per la vittoria e per il traguardo personale delle 200 presenze, in casa Juventus si è vissuta qualche ora di apprensione per le condizioni fisiche di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, vero e proprio motorino inesauribile della mediana di Luciano Spalletti, aveva terminato la sfida contro la Roma accusando dei fastidi muscolari che avevano fatto scattare l’allarme rosso alla Continassa. La paura che l’intensità della gara avesse provocato danni seri era concreta, ma gli accertamenti svolti nella giornata di ieri al J Medical hanno portato buone notizie, rasserenando parzialmente l’ambiente bianconero in vista dei prossimi impegni ravvicinati di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie Juventus, il texano ce la fa per Pisa? Come sta il centrocampista e cosa filtra sulla sua presenza nel match di sabato

Leggi anche: McKennie Juventus, il texano rientra in ritardo dalla nazionale e salta l’allenamento odierno: il motivo e cosa filtra verso il Como

Leggi anche: McKennie Juventus, futuro sempre più incerto per l’americano: contratto in scadenza il prossimo giugno, cosa filtra ora sulla sua posizione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve-Roma sarà anche un'occasione di mercato: Cristante e McKennie possono cambiare maglia; Juventus, non regalare McKennie a Gasperini o Allegri. Sposta come Vlahovic; McKennie intoccabil­e ma ancora in scadenza E l’America lo tenta; Fantacalcio Juve, si ferma un difensore! Mentre Coincecao….

McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano - Le ultimissime sul texano Il futuro di Weston McKennie è diventato uno dei dossier più urgenti e delicati ... calcionews24.com