Maxi sequestro in Monza Brianza | la Finanza ritira oltre 200mila prodotti natalizi pericolosi e contraffatti Il video

Sequestrati anche cover Labubu, portachiavi, cuffie auricolari wireless e cinturini smartwatch contraffatti e privi del marchio CE. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Monza, sequestrati oltre 200mila prodotti di Natale pericolosi o contraffatti Leggi anche: In un capannone oltre 110mila prodotti contraffatti: maxi sequestro a Modugno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maxi sequestro della finanza: tolti dal mercato 190mila addobbi natalizi e decorazioni; Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro; Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio nascosti tra box e cantine a rischio esplosione: denunciato un uomo; Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza: sequestrati oltre 6,5 kg di prodotti. Natale sotto sequestro in Brianza: ecco ciò che i controlli della GdF hanno fatto emergere - Operazione della Guardia di Finanza in Brianza: sequestrati addobbi natalizi, giocattoli e prodotti contraffatti per oltre 200mila euro ... monza-news.it

Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro - I legali rappresentanti delle aziende coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano- msn.com

Monza, maxi sequestro articoli contraffatti e pericolosi: tra i prodotti anche Labubu e peluche di Stitch - Oltre 135mila giocattoli e prodotti per la cura della persona privi della marchiatura “CE”, tra cui anche 100 pupazzi Labubu. ilgiorno.it

