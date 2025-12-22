Maxi sequestro della Guardia di finanza oltre 16mila articoli natalizia | cosa hanno trovato

La Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro di oltre 16.000 articoli natalizi, destinati alla vendita durante le festività. Gli articoli sono stati ritirati dal mercato perché considerati potenzialmente pericolosi e nocivi per i consumatori. L’operazione si inserisce in un più ampio intervento di tutela della sicurezza dei cittadini. È importante prestare attenzione alla provenienza e alla qualità dei prodotti acquistati per le festività.

Scoperta choc in Italia e immediato sequestro da parte della Guardia di Finanza a pochi giorni dal Natale: oltre 16 mila articoli natalizi sono stati ritirati dal commercio perché ritenuti potenzialmente pericolosi e nocivi per i consumatori. La notizia è arrivata poco fa, direttamente dalla Finanza. Si tratta di prodotti privi delle garanzie minime di sicurezza previste dalla normativa e destinati in gran parte ai più piccoli. A essere maggiormente esposti ai rischi, infatti, erano proprio i bambini, principali destinatari di molti degli oggetti individuati durante i controlli straordinari disposti in vista delle festività: decorazioni, giochi e accessori che non rispettavano gli standard imposti dal Codice del Consumo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Maxi-blitz della Guardia di Finanza a Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" Leggi anche: Maxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Blitz della Finanza al luna park: maxi sequestro di falsi 'Labubu' (e non solo); Maxi sequestro della guardia di finanza, 800mila prodotti irregolari bloccati prima del Natale; Accessori per il fumo non tassati: maxi sequestro della Guardia di Finanza; Giochi e luci di Natale, maxi sequestro della guardia di finanza. Catania, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: 2 milioni di capi falsi per oltre 15 milioni di euro - depositi contenenti 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti e destinati ad alimentare ... affaritaliani.it

