Il Mondiale 2025 di F1 è già diventato parte della memoria collettiva. Nella stagione che ha visto trionfare la McLaren e il pilota britannico Lando Norris, ha suscitato particolare interesse tra gli appassionati la frequenza delle squalifiche nei 24 eventi in programma. La Ferrari ha attirato l’attenzione in modo negativo, con la squalifica di entrambe le monoposto del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Shanghai, in Cina. Tuttavia, il caso della scuderia di Maranello non è stato un episodio isolato. Sono state imposte sanzioni anche all’Alpine del francese Pierre Gasly, sempre nel medesimo evento cinese, senza trascurare quanto accaduto a Las Vegas, dove il team di Woking ha affrontato sanzioni per irregolarità tecniche relative alle vetture di Norris e dell’australiano Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen non va per il sottile: “Se si controllasse ogni scuderia a fine gara, metà griglia in F1 sarebbe irregolare”

Leggi anche: F1, Max Verstappen: “Non ho niente da perdere, cercherò di vincere ogni gara fino alla fine”

Leggi anche: F1, GP Brasile 2025: la nuova griglia di partenza. Max Verstappen scatta dalla pit-lane

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Verstappen: “Se si controllasse ogni team a fine gara, metà griglia sarebbe irregolare” - Tra il serio e il faceto, Max Verstappen ha posto un interessante interrogativo: quante auto sarebbero state squalificate se controllate? formulapassion.it