Il segretario della Cgil sottolinea che l'intento sembra essere quello di spingere verso la privatizzazione sia del sistema previdenziale sia di quello sanitario, senza garantire ai giovani una pensione di base. Per il sindacato, invece, le priorità restano il fisco, i salari, le pensioni e la lotta alla precarietà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maurizio Landini critico verso la nuova legge di bilancio: ‘Ha un profilo di incostituzionalità’

Leggi anche: Landini in corteo a Roma: “Non finisce qui, se la Legge di bilancio non cambierà radicalmente”

Leggi anche: A Roma il corteo della Cgil, Landini: "Cambi la legge di bilancio o non escludiamo sciopero"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra, Cgil: sciopero generale il 12 dicembre. Ironia di Meloni e Salvini: in quale giorno cade?; Sciopero Cgil, Rizzetto attacca Landini. Fassina: “Polemica surreale, abbia rispetto dei lavoratori”. Su La7; Manovra bilancio 2026, la stangata invisibile: extra tasse, salari fermi e servizi in affanno; Manovra, Landini: “Tagli sui più deboli, logica inaccettabile contro lavoratori e pensionati”.

Landini critica la Manovra: “Il governo taglia sui deboli e sta dalla parte dei forti” - Landini attacca la Manovra del governo: penalizzati lavoratori e pensionati, rischio privatizzazione e proteste sindacali. blitzquotidiano.it