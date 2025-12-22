Mattia Missiroli il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie | la foto del labbro spaccato e la richiesta d’aiuto nel 2012

Nel 2012, la moglie di Mattia Missiroli, attuale sindaco di Cervia, aveva richiesto aiuto mostrando un labbro spaccato. Recentemente, è emerso che Missiroli è indagato per maltrattamenti e lesioni, con l’episodio che ha portato alla denuncia. La vicenda solleva questioni sulla tutela delle vittime di violenza domestica e sulla trasparenza degli episodi passati.

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, è indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. La vicenda è emersa dopo che la donna si è presentata in ospedale a Ravenna il 5 dicembre scorso sostenendo di essersi ferita al braccio a causa di una caduta domestica. I medici non hanno ritenuto credibile la versione, ed è scattato il codice rosso dopo la segnalazione alle forze dell’ordine. L’inchiesta e i materiali consegnati . La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo a seguito della segnalazione dei sanitari e dell’intervento della polizia. Solo dopo che i medici hanno informato le forze dell’ordine, la donna, 46 anni, ha ritrattato la versione iniziale, dichiarando – scrive il Corriere delle Sera – che le lesioni sarebbero state causate dal marito, dal quale si stava separando. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie Leggi anche: Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, che partecipò al reality show “Campioni”, è indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Mattia Missiroli, chi è il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti sulla moglie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattia Missiroli, chi è il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti sulla moglie ... tg24.sky.it

Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie: la foto del labbro spaccato e la richiesta d’aiuto nel 2012 - L’inchiesta nei confronti del primo cittadino, che in passato partecipò al reality nato “Campioni”, è stata aperta dopo che la donna si è recata al pronto soccorso il 5 dicembre. open.online

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it

Dopo il "terremoto" in Municipio a Cervia, con il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, e dopo la richiesta di dimissioni da parte di Fratelli d'Italia, sul caso interviene anche il Partito Democratico - facebook.com facebook

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie | Lui: "Mai avuto comportamenti violenti" #cervia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.