Mattarella grazia cinque detenuti | c’è anche lo scafista libico di un tragico naufragio a Lampedusa La lista completa e le motivazioni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a cinque persone, condannate a vario titolo a pene detentive o pecuniarie. Lo si apprende dal sito ufficiale del Quirinale, che ricorda come Mattarella abbia firmato i rispettivi decreti «ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione», che fissa tra le prerogative del capo di Stato proprio quella di «concedere grazia e commutare pene».  Lo scafista libico naufragato. Uno dei beneficiari del provvedimento è Abdelkarim Alla F. Hamad. Nato nel 1995 in Libia, è stato condannato nel 2017 a 30 anni per omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

