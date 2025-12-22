Mattarella firma la grazia per cinque detenuti | ecco chi sono

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque provvedimenti di grazia, dopo il via libera del ministro della Giustizia al termine della prevista istruttoria. A darne notizia è un comunicato del Quirinale, che chiarisce come i decreti riguardino situazioni personali e giudiziarie differenti, valutate singolarmente sulla base dei pareri espressi dalle autorità competenti e delle circostanze specifiche di ciascun caso. Sergio Mattarella (Imagoeconomica). Il primo provvedimento riguarda Zeneli Bardhyl, nato nel 1962, condannato a un anno e sei mesi per evasione dagli arresti domiciliari: la grazia copre l'intera pena, tenendo conto delle valutazioni favorevoli del magistrato di sorveglianza e del procuratore generale, secondo cui l'allontanamento dall'abitazione sottoposta all'obbligo di dimora non configurava il reato contestato.

