Mattarella firma 5 decreti di grazia | c’è anche un 77enne che uccise la moglie malata terminale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque decreti di grazia, tra cui quello di un uomo di 77 anni coinvolto nell’uccisione della moglie malata terminale. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di clemenza e misericordia dello Stato. Di seguito, vengono illustrate le identità e le motivazioni dei soggetti coinvolti in questa deliberazione.

Ecco chi sono L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

mattarella firma 5 decreti di grazia c8217232 anche un 77enne che uccise la moglie malata terminale

© Firenzepost.it - Mattarella firma 5 decreti di grazia: c’è anche un 77enne che uccise la moglie malata terminale

Leggi anche: Il presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni: uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’

Leggi anche: Mattarella concede cinque grazie. C'è anche Franco Cioni che uccise la moglie malata terminale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mattarella firma cinque decreti di grazia: chi sono i detenuti e perché si trovano in carcere.

mattarella firma 5 decretiNEWS - Mattarella firma 5 provvedimenti di grazia, ecco chi beneficia dell'atto di clemenza - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giust ... napolimagazine.com

mattarella firma 5 decretiMattarella firma cinque decreti di grazia: chi sono i detenuti e perché si trovano in carcere - Decreti di grazia per Zeneli Bardhly, Franco Cioni, Alessandro Ciappei, Gabriele Spezzuti e Hamad bdelkarim Alla F. msn.com

mattarella firma 5 decretiMattarella firma 5 provvedimenti di grazia: ecco chi sono a beneficiare dell'atto di clemenza - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.