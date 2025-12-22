Mattarella consegna la bandiera agli atleti di Milano Cortina | Certo che onorerete l’Ital

AGI - "Sono certo che renderete, tutte le atlete tutti gli atleti, onore all'Italia con i vostri risultati, al SuperG di ieri in Val d'Isere Sofia Goggia è stata una buona premessa. Sono uno dei tanti tifosi ma vi seguirò con attenzione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella cerimonia di consegna della bandiera agli atleti delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. "Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone - ha aggiunto il Capo dello Stato - nuovamente pronta e determinata. Quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono contavamo su questo, ed è un piacere vederla in queste condizioni". 🔗 Leggi su Agi.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore agli atleti: "L'Italia sarà con voi"

Milano-Cortina: al Quirinale la cerimonia di consegna Bandiera italiana ad Alfieri

