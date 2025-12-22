Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera di Milano Cortina 2026
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato oggi al Quirinale il Tricolore ai portabandiera azzurri delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro si è svolto nelle sale presidenziali alla vigilia dell’apertura dei Giochi, prevista per il 6 febbraio con una cerimonia inaugurale tra San Siro e Cortina d’Ampezzo. Milano-Cortina 2026: la consegna del . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Contento di vedere Brignone”. E lei: “Essere qui non è stato scontato”
Domani 22 dicembre la cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale. Diretta su RAI2; Ecco chi guiderà l’Italia ai Giochi: emozione al Quirinale!; Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la consegna della bandiera ai portabandiera della Cerimonia di Apertura; Olimpiadi, annunciati i portabandiera azzurri: saranno Fontana-Pellegrino e Brignone-Mosaner.
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Contento di vedere Brignone”. E lei: “Essere qui non è stato scontato” - “Sono onorata e molto emozionata, la mia strada per arrivare oggi qui non è stata facile e scontata”. ilfattoquotidiano.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri - Al Quirinale la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera agli alfieri dell’Italia Team olimpico e paralimpico. sportface.it
Milano-Cortina alle porte, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale ai portabandiera azzurri il tricolore in vista ... iltempo.it
Cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani per Milano-Cortina 2026
#MilanoCortina , #Mattarella consegna il #Tricolore ai portabandiera azzurri: #Olimpiadi messaggio di pace - facebook.com facebook
Milano-Cortina, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Tutta l’Italia sarà con voi” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.