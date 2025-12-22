Mattarella concede la grazia a cinque condannati | chi sono e cosa hanno fatto

Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista - L'ex calciatore libico aveva solo venti anni quando fu considerato parte dell'equipaggio di scafisti: cercava for ... roma.corriere.it

Mattarella firma 5 provvedimenti di grazia: ecco chi sono a beneficiare dell'atto di clemenza - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della ... ansa.it

Dignità, giustizia e onore informano le parole di Mattarella, che a nessuno concede fin un euro di sconto su temi quali “pace giusta e dignitosa” e “diritti dei popoli”. Così Gianfranco Uber @g@uberinst #putin #Putinswar #PutinTrump #PutinVladimir #PutinIsaW - facebook.com facebook

Mattarella non cede davanti alla Russia e dall’inizio dell’aggressione continua instancabile a ripetere: “È aberrante ridefinire i confini con la forza" x.com

