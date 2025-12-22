Mattarella concede la grazia a cinque condannati | chi sono e cosa hanno fatto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque decreti di grazia. Il Capo dello Stato ha esercitato il potere disciplinato dall'articolo 87 della costituzione che permette di concedere grazia e commutare le pene definitive.

mattarella concede grazia cinqueMattarella firma cinque provvedimenti di grazia - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato cinque provvedimenti di clemenza individuale. msn.com

mattarella concede grazia cinqueMattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista - L'ex calciatore libico aveva solo venti anni quando fu considerato parte dell'equipaggio di scafisti: cercava for ... roma.corriere.it

mattarella concede grazia cinqueMattarella firma 5 provvedimenti di grazia: ecco chi sono a beneficiare dell'atto di clemenza - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della ... ansa.it

