Mattarella concede la grazia a cinque condannati | chi sono e cosa hanno fatto
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque decreti di grazia. Il Capo dello Stato ha esercitato il potere disciplinato dall'articolo 87 della costituzione che permette di concedere grazia e commutare le pene definitive. Queste ultime vengono estinte, in tutto o in parte, o. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Il Presidente della Repubblica Mattarella concede la grazia a cinque detenuti
Leggi anche: Mattarella firma cinque decreti di grazia: chi sono i detenuti e perché si trovano in carcere
Mattarella firma cinque provvedimenti di grazia - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato cinque provvedimenti di clemenza individuale. msn.com
Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista - L'ex calciatore libico aveva solo venti anni quando fu considerato parte dell'equipaggio di scafisti: cercava for ... roma.corriere.it
Mattarella firma 5 provvedimenti di grazia: ecco chi sono a beneficiare dell'atto di clemenza - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della ... ansa.it
