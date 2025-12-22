mattarella ascolta baglioni canta il concerto di natale in senato

Palazzo Madama ieri ha messo da parte voti e discussioni e si è trasformato in un piccolo teatro natalizio. Protagonista indiscusso Claudio Baglioni, accompagnato dall’orchestra e dal coro del Teatro San Carlo di Napoli, che ha scelto di non proporre i classici canti natalizi, ma tre dei suoi pezzi più celebri: Strada facendo, Avrai e La vita è adesso. Canzoni che hanno fatto canticchiare dai banchi anche i parlamentari, alcuni più convinti di altri, ma con entusiasmo comunque contagioso. Tra gli spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

