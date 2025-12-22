. Parla l’ex bianconero. La risalita della Juventus nelle gerarchie del campionato non è più un caso isolato, ma il frutto di una metamorfosi profonda impressa dalla guida tecnica. Durante la trasmissione 4-2-3-1 su Dazn, l’ex attaccante bianconero Alessandro Matri ha analizzato con entusiasmo l’impatto di Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico sia riuscito a restituire autorevolezza a un ambiente che appariva in difficoltà. Secondo Matri, il merito principale dell’allenatore toscano risiede nell’aver ridato centralità alla squadra e alla società, costruendo un’identità tattica precisa che si riflette nei risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri sottolinea: «Lavoro di Spalletti alla Juve sta passando sotto traccia. Ha responsabilizzato i giocatori e aiutato la società così»

Leggi anche: Fiorentina Juve, Ferrari torna sulla questione stadio: «La città non ci ha aiutato, in Italia non si vuole lasciare alla società la possibilità di fare uno stadio indipendente»

Leggi anche: Spalletti ha rivoluzionato la Juve? Il confronto con Igor Tudor sottolinea questo grande aspetto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Matri: “Prestazione molto positiva della Juventus contro la Roma. Spalletti ha dato un’identità forte. Adesso abbiamo capito che…” - 1, ha parlato del momento che vive la Juventus: "Credo ci sia grande merito della Juventus comunque perché ... tuttojuve.com