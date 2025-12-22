Mathieu van der Poel | Mi sono divertito la corsa di Hofstade è una delle mie preferite
Mathieu van der Poel continua a sorprendere nel ciclocross, creando quasi la sensazione di inevitabilità riguardo al risultato finale. Vince sempre e solo l’asso dell’Alpecin-Deceuninck e nell’ X2O Trofee di Hofstade, in Belgio, questo concetto è stato ulteriormente confermato con un nuovo arrivo in solitaria. Van der Poel ha gestito la situazione a suo piacimento, effettuando l’allungo decisivo quando si è sentito completamente in controllo. Sono quindici le affermazioni consecutive del neerlandese in questa particolare specialità, e risulta difficile comprendere chi possa realmente contrastarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it
