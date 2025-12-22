Mathieu van der Poel continua a sorprendere nel ciclocross, creando quasi la sensazione di inevitabilità riguardo al risultato finale. Vince sempre e solo l’asso dell’Alpecin-Deceuninck e nell’ X2O Trofee di Hofstade, in Belgio, questo concetto è stato ulteriormente confermato con un nuovo arrivo in solitaria. Van der Poel ha gestito la situazione a suo piacimento, effettuando l’allungo decisivo quando si è sentito completamente in controllo. Sono quindici le affermazioni consecutive del neerlandese in questa particolare specialità, e risulta difficile comprendere chi possa realmente contrastarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel: “Mi sono divertito, la corsa di Hofstade è una delle mie preferite”

Leggi anche: Mathieu Van der Poel: “Mi sento molto meglio rispetto ad una settimana fa, Koksijde è una delle mie gare preferite”

Leggi anche: Ciclocross, Mathieu van der Poel è inarrestabile: trionfo al Trofee di Hofstade, battuto Van Aert. Gioele Bertolini in top-20

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Come vedere in diretta Mathieu Van der Poel a Namur; Van der Poel: “Se vinco il Mondiale potrei direi addio al cross. Non avrei altro da chiedere; Re Van der Poel: Ora si fa sul serio. Cerco e voglio l'ottavo Mondiale; Coppa del Mondo Ciclocross – #5: Mathieu Van der Poel centra la doppietta ad Anversa.

Ciclocross, Mathieu van der Poel è inarrestabile: trionfo al Trofee di Hofstade, battuto Van Aert. Gioele Bertolini in top-20 - Poco spazio rimane per i rivali impegnati nel circuito del ciclocross. oasport.it