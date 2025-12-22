Mastella ora è tranquillo | Colloquio costruttivo con Fico avremo l’assessore

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ stato un colloquio costruttivo, in cui il presidente ha spiegato le ragioni per cui impedirà ai consiglieri eletti l’ingresso in Giunta. Ragioni di cui prendiamo atto. Abbiamo rinnovato al presidente Fico la massima fiducia e lealtà politica”. Così il leader di Ndc Clemente Mastella, dopo che una delegazione del suo partito, composta anche dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra, ha incontrato a Napoli il presidente della Regione Roberto Fico. Il partito di Mastella al neo presidente della Regione ha chiesto anche impegni precisi su due punti programmatici: risorse aggiuntive della Regione per la facoltà di Medicina di Benevento, presidio accademico fondamentale per le aree interne, e una task force che coadiuvi i Comuni nell’impegno a rispettare le scadenze del Pnrr, in particolare quelli in difficoltà con la deadline di giugno 2026 per il completamento dei progetti con i quali si può intervenire efficacemente con le risorse del Fondo Coesione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

