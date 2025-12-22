Massimo Mauro sentenzia sulla Juventus | Se la squadra di Spalletti dovesse vincere questo scudetto… Lo scenario a Pressing

Massimo Mauro frena l’entusiasmo: l’opinionista definisce impossibile il titolo parlando di impresa storica non alla portata della squadra. Il dibattito sulle reali possibilità della Juventus di rientrare prepotentemente nella lotta per lo Scudetto si fa sempre più acceso e polarizzante. Mentre i tifosi sognano la grande rimonta, galvanizzati dalle recenti vittorie convincenti e dal successo pesante contro la Roma, dagli studi televisivi arrivano pareri discordanti che invitano a mantenere i piedi ben saldi per terra. Tra le voci più scettiche e realiste spicca senza dubbio quella di Massimo Mauro, intervenuto come di consueto durante la trasmissione Pressing per analizzare il momento della squadra guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massimo Mauro sentenzia sulla Juventus: «Se la squadra di Spalletti dovesse vincere questo scudetto…». Lo scenario a Pressing Leggi anche: Bonanni sentenzia sulla Juve: «Col Napoli gara importantissima. Se Spalletti non dovesse vincere…». Le sue parole sul big match Leggi anche: Del Piero sentenzia sulla Juve dopo la sconfitta contro la Lazio: «Non credo che con un altro allenatore questa squadra potrebbe vincere lo scudetto. Non è un discorso di confusione ma…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mauro sulla Juventus | La partita contro il Pafos ha evidenziato questo Cessione? Non si può commercializzare Mercato? Openda non lo avrei preso avrei detto questo. Massimo Mauro sentenzia: «Spalletti deve guardare in faccia la realtà, la sua Juve…». Poi analizza così della sconfitta di Napoli - Massimo Mauro boccia i singoli della Juventus: Cabal e Kelly nel mirino, poi il consiglio tattico a Spalletti che sa di resa per il gioco. juventusnews24.com

