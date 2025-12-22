L’équipe della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo ha eseguito con successo il primo intervento di impianto di protesi totale di ginocchio mediante chirurgia robotica. Asl Foggia raggiunge un nuovo e significativo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - 'Masselli Mascia' punto di riferimento per l’ortopedia: prima protesi totale di ginocchio con chirurgia robotica

Come ogni anno, da tradizione, il San Severo Calcio si è recato presso l'Ospedale Masselli Mascia di San Severo con una rappresentanza di giocatori e il mister Danilo Rufini per consegnare i doni ai piccoli degenti della pediatria. Un gesto di solidarietà e aff - facebook.com facebook