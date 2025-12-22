Massa e Carrara peso schiacciante Il loro voto decisivo per l’elezione

Roberto Valettini è il nuovo Presidente della Provincia di Massa-Carrara, si è aggiudicato la vittoria con 49.708 voti ponderati (50,94%). A Gianluigi Giannetti sono andati 47.872 voti ponderati pari al 49,06 % del totale. Due schede bianche. Su 245 aventi diritto si sono presentati al seggio 239 “grandi elettori” per una percentuale del 97,55% (la più alta da quando, 2014, per le Province si vota con un sistema indiretto). In valori assoluti a Valettini sono andati 110 voti (28 azzurre, 19 arancioni, 11 grigie, 15 rosse e 37 verdi); a Giannetti 127 voti (55 azzurre, 19 arancioni, 15 grigie, 19 rosse e 19 verdi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

