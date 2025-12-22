Ha voluto incontrare a palazzo di città i genitori di Fatime, la ragazzina di 12 anni morta annegata il 24 luglio nel mare di Pescara il sindaco Carlo Masci, per far sentire loro la vicinanza della città e lanciare un appello per la sepoltura. Il primo cittadino ha incontrato Lossou Gavor Kossi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Masci incontra i genitori di Fatime, la bambina annegata in estate e lancia un appello per la sepoltura

Pescara - Masci incontra i familiari della piccola Fatima annegata in mare l’estate scorsa - Questa mattina, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ricevuto Lossou Gavor Kossi Denis e Camara Macire, genitori della piccola Fatime, la bambina di 12 anni che lo scorso 24 luglio ha tragicamente p ... veratv.it