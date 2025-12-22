Inter News 24 L’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato dell’Inter e della gara di Supercoppa italiana persa contro il Bologna. Vediamo cos’ha detto. L’operatore di Mercato Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di TMW dell’Inter e della semifinale di Supercoppa italiana persa contro il Bologna. Vediamo che cosa ha detto nello specifico. LEGGI ANCHE: Bologna Inter, il retroscena sul rigore tolto per il contatto Heggem-Bonny: svelato il dialogo dell’arbitro! E sul mani di Bisseck. LA PARTITA DELL’INTER – « Oramai è tutto basato sul business. Secondo me destabilizza anche un po’ il campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martorelli sull’Inter: «Col Bologna ha giocato bene, soprattutto…»

Leggi anche: Cassano: «Che vogliono da Conte? Il Napoli col Psv ha giocato bene. Su sei gol, cinque sono errori madornali dei calciatori»

Leggi anche: Cagliari, l’analisi Albertosi: «Mi sembra che stia giocando bene. Il Bologna avendo giocato anche in Coppa ha delle partite non facili da disputare…»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Martorelli: “Supercoppa? L’Inter nel secondo tempo ha giocato un’ottima partita col Bologna” - Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha fatto alcune considerazioni in vista della finale di Supercoppa ... msn.com