Martina torna a La Ruota della Fortuna dopo aver perso 200mila euro e ne becca 100mila | come è andata la partita

Martina torna a La Ruota della Fortuna dopo alcuni mesi, dopo aver perso 200mila euro nella sua precedente partecipazione. Questa volta, ha avuto l'opportunità di vincere 100mila euro. Ecco come si è svolta la sua partita e quali sono stati gli esiti finali.

Martina torna a La Ruota della Fortuna dopo alcuni mesi dalla prima partecipazione, quando avrebbe potuto vincere 200mila euro. Stavolta arriva alla manche finale e conquista la busta da 100mila.

