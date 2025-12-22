Marta Bevilacqua reinventa a Contatto la rilettura contemporanea de Lo Schiaccianoci

Prima assoluta a Teatro Contatto per la nuova rilettura contemporanea de Lo Schiaccianoci, un progetto coreografico originale firmato dalla danzatrice Marta Bevilacqua per la Compagnia Arearea, che sarà in scena domenica 28 dicembre alle 17 al Teatro Palamostre di Udine.Questa nuova creazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

