Marras plaude ai giovani designer | Talento e formazione d’eccellenza premiati in Europa

FIRENZE – Il futuro dell’architettura sostenibile parla toscano. A Salonicco, nel cuore della Macedonia Centrale, la creatività degli studenti dell’Università di Firenze ha lasciato il segno. Durante l’Hackathon internazionale Bauhaus4MED, due progetti nati nelle aule dell’ateneo fiorentino sono saliti sul podio, conquistando la giuria internazionale. La competizione rientra nel programma Interreg Euro-MED. L’obiettivo era ambizioso: immaginare nuovi spazi e stili di vita ispirati ai valori del Nuovo Bauhaus Europeo. Le parole d’ordine erano tre: estetica, sostenibilità e inclusività. I giovani progettisti si sono misurati su temi urgenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

