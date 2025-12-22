Markus Strobel nuovo ceo ad interim e presidente esecutivo del cda di Coty
Coty Inc ha scelto Markus Strobel come nuovo amministratore delegato ad interim e presidente esecutivo del Consiglio d’amministrazione. La nomina avrà effetto dal primo gennaio. Strobel subentrerà a Sue Nabi, che lascia dopo cinque anni e in un periodo in cui il colosso del beauty sta facendo i conti con un calo di oltre il 50 per cento del valore delle proprie azioni. Il nuovo ceo proviene da Procter & Gamble e ha alle spalle una lunga carriera nel settore dei beni di consumo confezionati. Dopo la nomina ha affermato di voler «accelerare la crescita, rafforzare la nostra posizione nel settore beauty di prestigio e di massa, e offrire valore sostenibile per azionisti, partner e consumatori in tutto il mondo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO
Leggi anche: Mediobanca, la lista del CDA Mps con gli 11 consiglieri: Grilli Presidente, Melzi d'Eril nuovo Ceo, tra i nomi anche Poggio (Bayer), Gallo (Italgas), Zappia (Sky Italia)
Coty nomina Markus Strobel CEO ad interim a partire da gennaio; Coty nomina Markus Strobel come CEO ad interim a partire da gennaio; Coty nomina Markus Strobel presidente esecutivo e CEO ad interim.
Coty sceglie Markus Strobel come Presidente Esecutivo e CEO ad interim - L’ex Procter & Gamble succede a Peter Harf, che lavorava per Coty da più di 30 anni, e alla CEO Sue Nabi, in sella da 5 anni. it.fashionnetwork.com
Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO - L'articolo Continuano i cambiamenti in Coty: Markus Strobel è il nuovo CEO proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
Coty nomina Markus Strobel CEO ad interim a partire da gennaio - Il Gruppo, le cui azioni sono crollate di oltre il 50% quest'anno, ha dovuto affrontare sfide persistenti nell'aumentare ... beauty.pambianconews.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.