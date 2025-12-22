Mark Hamill | il divertente video in cui non viene riconosciuto sulla Hollywood Walk of Fame diventa virale

L'interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars ha scoperto di non essere particolarmente 'popolare' durante un simpatico esperimento. Mark Hamill ha ricevuto una stella a suo nome sulla Hollywood Walk of Fame e, alcuni giorni fa, ha accettato di realizzare un simpatico video per il talk show di Jimmy Kimmel. Il protagonista della saga di Star Wars e del recente La lunga marcia ha infatti compiuto un esperimento per scoprire quante persone lo riconoscevano nella città di Los Angeles. Il divertente esperimento Per verificare la propria 'popolarità', Mark Hamill è rimasto accanto alla stella che gli è stata dedicata sulla Walk of Fame attendendo di scoprire se qualcuno si sarebbe accorto della sua presenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

