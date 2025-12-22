Marito e moglie morti in casa a Uggiate il sindaco | Lui molto solare mai avrei pensato a un suo momento di sconforto

Ermes Tettamanti, sindaco di Uggiate con Ronago, commenta il caso della coppia di anziani trovata morta insieme al loro cane sabato 20 dicembre. L’esponente istituzionale ricorda la cordialità e la serenità di lui, sottolineando come non avrebbe mai immaginato un suo momento di sconforto, evidenziando così la sorpresa e il dolore per questa perdita improvvisa.

