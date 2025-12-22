Marito e moglie morti in casa a Uggiate il sindaco | Lui molto solare mai avrei pensato a un suo momento di sconforto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ermes Tettamanti, sindaco di Uggiate con Ronago, commenta il caso della coppia di anziani trovata morta insieme al loro cane sabato 20 dicembre. L’esponente istituzionale ricorda la cordialità e la serenità di lui, sottolineando come non avrebbe mai immaginato un suo momento di sconforto, evidenziando così la sorpresa e il dolore per questa perdita improvvisa.

Ermes Tettamanti, sindaco di Uggiate con Ronago (Como) commenta a Fanpage.it il caso della coppia di anziani trovata morta, insieme al loro cane, sabato 20 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Tragedia in casa a Uggiate con Ronago: marito a moglie trovati morti, indagano i carabinieri

Leggi anche: Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Como, marito e moglie morti in casa: trovati dal figlio di lui. Ipotesi omicidio-suicidio; Ronago (Como), marito e moglie trovati morti in casa: si pensa a un omicidio-suicidio; Chi erano marito e moglie trovati senza vita in casa a Uggiate con Ronago: il biglietto di scuse e le ipotesi; Como, marito e moglie anziani trovati senza vita nella loro abitazione: si sospetta un caso di omicidio suicidio.

marito moglie morti casaMarito e moglie trovati morti in casa a Uggiate con Ronago, ipotesi omicidio-suicidio: trovato un biglietto - Accertamenti dei carabinieri, intervenuti in una casa in provincia di Como dove sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna ... virgilio.it

marito moglie morti casaUggiate con Ronago, dramma in una casa: trovati morti marito e moglie. Deceduto anche il cane - I carabinieri indagano: tra le ipotesi anche l’omicidio- laprovinciadivarese.it

marito moglie morti casaIl dramma di Uggiate, marito e moglie morti: in un biglietto ai familiari la richiesta di perdono -  Il gesto forse scaturito da problemi di salute della donna da poco diagnosticati ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.