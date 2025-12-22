Mario Tobino e il genio della tarda età
Dopo quarant’anni di servizio, la maggior parte dei quali spesi come primario del reparto femminile del manicomio di Maggiano (Lucca), nel 1980. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Uomini e Donne, Mario Lenti: età, lavoro, morte della moglie e chi è sua figlia
Leggi anche: Medicina e letteratura si incontrano: a Racalmuto il convegno “Sciascia e Tobino”
Mario Tobino e il genio della tarda età.
Mario Tobino e il genio della tarda età - Lo psichiatra scrisse La ladra a 74 anni, uno dei romanzi più belli di quel periodo. ilfoglio.it
Concorso letterario ’Mario Tobino’. I vincitori selezionati dalla giuria - Premio Tobino, sabato la premiazione del concorso letterario alle 16 a Vezzano nella sala polivalente Giulia Civitico in via Verdi. lanazione.it
"Mario Tobino, per le antiche mura": un film aretino al Lucca Festival - Domani alle 21, il cinema Astra di Lucca sarà sede dell’anteprima nazionale di "Mario Tobino, ... lanazione.it
Il genio della tarda età. Mario Tobino scrisse La ladra, gioiello dimenticato e ora ritrovato, a 74 anni. Fioriture lente, da Camilleri a Bufalino. L'articolo di Alberto Riva è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook
Tullio Pericoli, Mario Tobino, 2010. O Dio, chiunque tu sia, o non esista, o trascorra solo come un concetto le nostre menti, benedici anche me. Mario Tobino, 11.12.1991. #mariotobino #leliberedonnedimagliano #premiostrega #ilclandestino #tulliopericoli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.