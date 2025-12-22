Mario Beretta nuovo presidente del settore tecnico della Federcalcio

Mario Beretta è il nuovo presidente del settore tecnico della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio. Su proposta del presidente federale Gabriele Gravina, d'intesa con il numero uno dell'Aiac, Renzo Ulivieri, il consiglio della Federcalcio ha votato all'unanimità l'ex allenatore, tra l'altro, di Brescia, Torino, Lecce, Siena, Parma e Como.

Mario Beretta è il nuovo presidente del settore tecnico di Coverciano - E il tecnico milanese è il 20 esimo nella storia dell'organo federale che ha il compito di svolgere tutte ... tuttojuve.com

Mario Beretta nuovo Presidente del Settore Tecnico FIGC: orgoglio anche rossoverde - Sulla stessa linea anche Giancarlo Camolese, vicepresidente AIAC e consigliere federale, che ha definito Beretta «l’uomo giusto per accettare e vincere una sfida non semplice», mentre Silvia Città, ... ternananews.it

| La FIGC nomina Mario Beretta nuovo presidente del Settore Tecnico, ventesimo nella storia dell’organo dedicato alla formazione e allo sviluppo tecnico del calcio italiano. La designazi - facebook.com facebook

