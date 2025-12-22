maria un altro intrigante capitolo della serie scritta da larrain

MARIA Con Angelina Jolie, Valeria Golino e Pierfrancesco Favino. Regia di Pablo Larrain. Produzione Cile 2024. Durata: 2 ore LA TRAMA L'ultima settimana di vita di Maria Callas. Isolata nella sua casa di Parigi, passa i giorni a ricordare la gloria e gli amori perduti. E a programmare un impossibile ritorno alle scene (la divina voce se n'è andata da parecchi anni). PERCHÈ VEDERLO Perché è un altro intrigante capitolo della serie scritta e diretta dal cileno Larrain sulle vite di donne famose. Tutte colte in momenti cruciali delle loro vite. In "Jackie" Jacqueline Kennedy fronteggia l'improvvisa vedovanza, In "Spencer" Lady D dava un taglio alla vita nella famiglia reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

