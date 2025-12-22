Maria libera perché ha saputo obbedire ditelo alle femministe polemiche sull' omelia di monsignor Laterza

"Maria è veramente libera, libera perché sa obbedire. Maria è la donna veramente più libera del mondo, dovremmo dirlo a qualche femminista, perché ha saputo obbedire". Sono le parole pronunciate da monsignor Giuseppe Laterza, arcivescovo di Artana e nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: “Maria libera perché sa obbedire, ditelo alle femministe”: polemica sull’omelia di don Laterza a Conversano

Leggi anche: «Maria era libera perché ha obbedito, dovremmo dirlo alle femministe», polemiche sull’omelia dell’arcivescovo Giuseppe Laterza – Il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maria è veramente libera perché sa obbedire Dovremmo dirlo a qualche femminista | frasi choc nell’omelia di monsignor Laterza.

"Maria libera perché ha obbedito, ditelo alle femministe", polemica dopo l'omelia - Laterza, nunzio apostolico in Repubblica Centrafricana e Ciad, durante la novena nella cattedrale ... rainews.it