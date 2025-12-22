Mare Group acquisisce Workgroup e rafforza il polo italiano dell’ingegneria digitale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mare Group Spa, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato l’acquisizione del 55% di Workgroup Srl, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi aziendali. Questa operazione mira a rafforzare il polo italiano dell’innovazione e a consolidare la presenza nel mercato delle tecnologie abilitanti.

Mare Group Spa, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero n ell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti  comunica di “aver acquisito il 55% di Workgroup Srl, una società  italiana attiva nello sviluppo di  soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi e delle funzioni aziendali, con una base di oltre 1.200 clienti attivi, prevalentemente piccole e medie imprese, e più di 3 mila progetti realizzati, con Euro 3,8 milioni di valore della produzione ed euro 1,5 milioni di Ebitda Adj su base aggregata e proforma 2024 ed una posizione finanziaria netta adjusted pari a 1,8 milioni €”. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Ict, nasce Acs Group: il polo unico per la trasformazione digitale delle imprese

Leggi anche: Dental Feel Group acquisisce il gruppo Dott. Luis/Novestar

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mare Group - Cede il ramo bandi a TradeLab e acquisisce Workgroup.

Mare Group, acquisito il 55% di Workgroup - ha comunicato di aver acquisito il 55% di Workgroup, una società di diritto italiano attiva nello ... soldionline.it

mare group acquisisce workgroupMare Group acquista il 55% di Workgroup - Mare Group ha fatto sapere di aver acquisito il 55% di Workgroup, società di diritto italiano attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per ... teleborsa.it

Mare Group focuses on digital transformation and acquires 55% of Workgroup - Mare Group acquires 55% of Workgroup and accelerates the digital transformation of SMEs with new software platforms, industrial synergies, and SaaS growth. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.