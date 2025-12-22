Mare Group acquisisce Workgroup e rafforza il polo italiano dell’ingegneria digitale

Mare Group Spa, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato l’acquisizione del 55% di Workgroup Srl, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi aziendali. Questa operazione mira a rafforzare il polo italiano dell’innovazione e a consolidare la presenza nel mercato delle tecnologie abilitanti.

Mare Group Spa, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero n ell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti comunica di “aver acquisito il 55% di Workgroup Srl, una società italiana attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi e delle funzioni aziendali, con una base di oltre 1.200 clienti attivi, prevalentemente piccole e medie imprese, e più di 3 mila progetti realizzati, con Euro 3,8 milioni di valore della produzione ed euro 1,5 milioni di Ebitda Adj su base aggregata e proforma 2024 ed una posizione finanziaria netta adjusted pari a 1,8 milioni €”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ict, nasce Acs Group: il polo unico per la trasformazione digitale delle imprese Leggi anche: Dental Feel Group acquisisce il gruppo Dott. Luis/Novestar Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mare Group - Cede il ramo bandi a TradeLab e acquisisce Workgroup. Mare Group, acquisito il 55% di Workgroup - ha comunicato di aver acquisito il 55% di Workgroup, una società di diritto italiano attiva nello ... soldionline.it Mare Group acquista il 55% di Workgroup - Mare Group ha fatto sapere di aver acquisito il 55% di Workgroup, società di diritto italiano attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per ... teleborsa.it

Mare Group focuses on digital transformation and acquires 55% of Workgroup - Mare Group acquires 55% of Workgroup and accelerates the digital transformation of SMEs with new software platforms, industrial synergies, and SaaS growth. msn.com

Incrementato il prezzo dell’offerta d’acquisto di 30 centesimi in risposta al rialzo di Mare Group (a 2,65 euro) dei giorni scorsi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.