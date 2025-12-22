Marcia Irpina per la Palestina | un cammino simbolico di solidarietà

Una marcia simbolica di 4,5 km dalla frazione di Carpignano fino al centro urbano del comune di Grottaminarda, percorsa con bandiere, canti e simboli di resistenza: è l'iniziativa lanciata per il 28 dicembre dall'Assemblea Irpina per la Palestina.A tre anni dall'inizio del genocidio i massacri a.

