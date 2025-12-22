Marchegiani sul Milan | Nkunku non può fare la prima punta Attacco non valorizza perché manca una punta

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato le difficoltà dell'attacco del Milan. Secondo lui, Nkunku non può svolgere il ruolo di prima punta e l'attacco complessivo non è valorizzato a causa della mancanza di una vera punta centrale. Queste osservazioni evidenziano le sfide offensive della squadra e le possibili aree di miglioramento.

Durante 'Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani si è espresso sulle difficoltà dell'attacco del Milan. Ecco le sue parole sul reparto rossonero e, in particolare, su Nkunku.

Marchegiani: "Nkunku non può fare la prima punta secondo me. Se giocano lui e Pulisic uno dei due è sacrificato" - Durante Sky Calcio Club si è parlato del reparto offensivo del Milan, delle difficoltà di Nkunku e Gimenez e di cosa potrà dare in più Fullkrug, ormai in ...

Milan, fatta per Nkunku: le cifre - I rossoneri hanno raggiunto l’accordo totale per l’arrivo del calciatore francese: operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita ... gianlucadimarzio.com

Milan, le immagini dell’arrivo di Nkunku in città | FOTO E VIDEO - Christopher Nkunku è arrivato all’hotel Meliá: l’attaccante svolgerà le visite mediche domani, poi diventerà un nuovo giocatore del Milan Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del ... gianlucadimarzio.com

MARCHEGIANI A SKY: "NKUNKU SACRIFICATO, ORA SERVE IL PANZER" Il tassello mancante sta per atterrare. Cambierà il volto del Milan #SempreMilan #SkyCalcioClub #Fullkrug #Nkunku #ACMilan x.com

Bene con le Big: Pochi gol subiti e pochi segnati. Male con le Piccole: Tanti gol subiti, ma altrettanti segnati. Cali di attenzione o rendimento individuale Il nodo è questo! https://www.milannews24.com/marchegiani-milan-allegri-serie-a-parole/ #Milan # - facebook.com facebook

