Marchegiani sul Milan | Nkunku non può fare la prima punta Attacco non valorizza perché manca un ‘nove’

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato le criticità dell'attacco del Milan, sottolineando che Nkunku non può svolgere il ruolo di prima punta. Marchegiani ha evidenziato come la mancanza di un vero centravanti limiti la valorizzazione delle potenzialità offensive della squadra.

Milan, fatta per Nkunku: le cifre - I rossoneri hanno raggiunto l’accordo totale per l’arrivo del calciatore francese: operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita ... gianlucadimarzio.com

Milan, le immagini dell’arrivo di Nkunku in città | FOTO E VIDEO - Christopher Nkunku è arrivato all’hotel Meliá: l’attaccante svolgerà le visite mediche domani, poi diventerà un nuovo giocatore del Milan Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del ... gianlucadimarzio.com

MARCHEGIANI A SKY: "NKUNKU SACRIFICATO, ORA SERVE IL PANZER" Il tassello mancante sta per atterrare. Cambierà il volto del Milan #SempreMilan #SkyCalcioClub #Fullkrug #Nkunku #ACMilan x.com

Bene con le Big: Pochi gol subiti e pochi segnati. Male con le Piccole: Tanti gol subiti, ma altrettanti segnati. Cali di attenzione o rendimento individuale Il nodo è questo! https://www.milannews24.com/marchegiani-milan-allegri-serie-a-parole/ #Milan # - facebook.com facebook

