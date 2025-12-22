Marchegiani analizza l’attacco: Openda titolare per i demeriti del canadese, ma con il serbo abile sarebbe lui la prima scelta di Spalletti. Il dibattito sul fronte offensivo della Juventus continua a tenere banco negli studi televisivi, dividendo l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori anche dopo le recenti vittorie. Se da una parte c’è chi esalta la nuova mobilità dell’attacco bianconero, dall’altra si levano voci decisamente più critiche e analitiche riguardo al reale rendimento dei singoli interpreti a disposizione di Luciano Spalletti. Dagli studi di Sky Sport, l’ex portiere e opinionista Luca Marchegiani ha offerto una lettura in netta controtendenza, focalizzando la sua attenzione sulle difficoltà evidenti di Jonathan David e sulla natura “forzata” delle attuali gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani boccia Openda: «Preferito a David perchè il canadese sta giocando male». Poi svela il suo attaccante ideale per questa Juve

Leggi anche: Costacurta sicuro: «La Juve ha la fiducia per pensare di poter raggiungere chi sta davanti. Openda? Dei tre è l’attaccante più adatto a questa squadra, vi spiego perchè»

Leggi anche: Como Juve, chi sarà l’attaccante titolare del match: David, Openda o Vlahovic? Tudor va verso questa scelta, le ultimissime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

MARCHEGIANI SU SKY! Il commentatore boccia la decisione su Pulisic: "Gol annullato Candé si lascia cadere. I giocatori se ne approfittano". #Marchegiani #SkySport #MilanSassuolo #SerieA #Arbitraggio - facebook.com facebook