Manutenzione notturna in autostrada | chiuso lo svincolo di Bagnacavallo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di questa sera, lunedì 22, alle 5 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

