Manutenzione notturna in autostrada | chiuso lo svincolo di Bagnacavallo
Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di questa sera, lunedì 22, alle 5 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Nuovo asfalto in autostrada, lo svincolo di Barcellona chiuso per alcuni giorni
Leggi anche: Lavori di manutenzione in autostrada: chiusura notturna tra Forlì e Cesena in direzione nord
Manutenzioni sulla A23, chiusa due notti un tratto dell’autostrada; Autostrada A26, ennesima chiusura notturna per lavori; Autostrada Lainate-Como-Chiasso, chiusura notturna tra Lago di Como e A59 per lavori in galleria; Interi tratti di autostrada chiusi per ore. La mappa per evitare brutte sorprese.
A1, chiuso per cinque ore notturne il tratto Fabro-Orvieto verso Roma - Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sull'Autostrada del Sole, da mezzanotte alle 5 di lunedì 22 dicembre, sarà ... orvietosi.it
Interi tratti di autostrada chiusi per ore. La mappa per evitare brutte sorprese - Previsti diversi cantieri notturni sia sulla Autostrada del Sole A1 che sulla A11 Firenze Mare nei prossimi giorni, le indicazioni per aggirare i lavori ... lanazione.it
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA - PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO- trasporti-italia.com
ROMA-LIDO: GLI ORARI PER NATALE 2025 Pubblicati finalmente gli orari delle festività natalizie della linea per Ostia. Sospesi i lavori di manutenzione notturna. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/12/orari-natale-roma-lido.html - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.