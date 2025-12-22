Manovra verso il voto finale Giorgetti | Sentiero tortuoso ma siamo in vetta

« Sono soddisfatto. È come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso ma l’importante è arrivare in vetta, non c’è un’altra strada ». Con queste parole il ministro dell’ Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato l’avanzamento della manovra di bilancio, intercettato mentre lasciava il Senato, dove è in corso la discussione sul provvedimento. Nel pomeriggio non è escluso un suo intervento in Aula durante la fase delle repliche. La Legge di Bilancio, dal valore complessivo di 22 miliardi di euro, è entrata nella fase decisiva del suo iter parlamentare. Dopo il via libera della Commissione Bilancio, il testo si avvia verso il voto di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

