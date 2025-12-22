« Sono soddisfatto. È come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso ma l’importante è arrivare in vetta, non c’è un’altra strada ». Con queste parole il ministro dell’ Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato l’avanzamento della manovra di bilancio, intercettato mentre lasciava il Senato, dove è in corso la discussione sul provvedimento. Nel pomeriggio non è escluso un suo intervento in Aula durante la fase delle repliche. La Legge di Bilancio, dal valore complessivo di 22 miliardi di euro, è entrata nella fase decisiva del suo iter parlamentare. Dopo il via libera della Commissione Bilancio, il testo si avvia verso il voto di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Manovra verso il voto finale, Giorgetti: “Sentiero tortuoso, ma siamo in vetta”

Leggi anche: **Manovra: Giorgetti, 'soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'**

Leggi anche: Giorgetti promuove la manovra: "Soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026; Manovra, slitta ancora il voto in Senato. Ecco tutti i nodi da sciogliere; Manovra, il governo riscrive il testo: pacchetto da 3,5 miliardi tra pensioni, Tfr e sostegno alle imprese.

Manovra: voto finale il 30 dicembre, mentre Win For Italia Team viene sommerso da subemendamenti - In Aula al Senato il 22, il 23 alla Camera e voto finale il 30 dicembre, in diretta Tv: questo il calendario definito dalla Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. gioconews.it