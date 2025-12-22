Manovra verso il traguardo il testo approda in Aula
(Adnkronos) – Manovra in Aula al Senato oggi lunedì 22 dicembre, con l'approvazione prevista per martedì prima di tornare alla Camera per l'ok finale. Rientrate le tensioni interne alla maggioranza, con la Lega che alla fine ha accettato la 'stretta' sulle pensioni grazie alla 'moral suasion' del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Sulle barricate le opposizione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Manovra, via libera della commissione Bilancio: il testo in Aula lunedì. Caos sul rientro del condono edilizio, poi il dietrofront
Leggi anche: Carnevale No Ponte, il caso approda in aula: processo per tre giovani attivisti
Manovra in Aula oggi, traguardo si avvicina: dalle pensioni al Ponte sullo Stretto, novità; Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Manovra, dalle pensioni al fisco: legge di bilancio verso il traguardo finale. Ecco il testo integrale con tutte le ultime modifiche. Anteprima; Manovra, il governo riscrive il testo: pacchetto da 3,5 miliardi tra pensioni, Tfr e sostegno alle imprese.
Manovra verso il traguardo, il testo approda in aula - Manovra in Aula al Senato oggi lunedì 22 dicembre, con l'approvazione prevista per martedì prima di tornare alla Camera per l'ok finale. msn.com
Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi - Il 20 dicembre è arrivato il primo sì, con il via libera della commissione Bilancio al Senato. tg24.sky.it
Governo, la manovra economica verso il traguardo tra tensioni politiche e colpi di scena - Nel frattempo, le misure a favore delle imprese, inizialmente stralciate per essere inserite in un decreto separato (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it
Manovra, il nuovo emendamento riscrive pensioni, Tfr e capitolo imprese: il testo verso l’Aula https://www.economymagazine.it/manovra-il-nuovo-emendamento-riscrive-pensioni-tfr-e-capitolo-imprese-il-testo-verso-laula/ #manovra2026 #economymag - facebook.com facebook
Correttivi alla Manovra 2026 riscritti nella notte, Governo verso un Decreto Collegato • L'emendamento di Governo alla Legge di Bilancio 2026 viene alleggerito: fuori il capitolo previdenza, incentivi e altre misure in un Decreto Collegato. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.