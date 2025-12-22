Manovra spunta il regalo ai datori di lavoro | non più costretti a pagare gli arretrati stabiliti dai giudici
Polemiche su una nuova norma che Fdi ha fatto inserire nella manovra al rush finale: in pratica gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici, non pagano adeguatamente i propri lavoratori, in linea con quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: «De Laurentiis deve pagarsi i vigili», la stangata dai giudici sullo stadio Maradona: gli arretrati e il costo più caro per ogni partita
Leggi anche: “25mila euro per venire a Roma”: le storie dei migranti truffati dai trafficanti e dai datori di lavoro italiani
Manovra, spunta il regalo ai datori di lavoro: non più costretti a pagare gli arretrati stabiliti dai giudici - Polemiche su una nuova norma che Fdi ha fatto inserire nella manovra al rush finale: in pratica gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai ... fanpage.it
La maggioranza riscrive la manovra. Spunta anche un condono - Ma non sono solo le opposizioni a mettere nero su bianco un'idea diversa di politica economica, anche ... tg24.sky.it
Manovra, spunta l’idea di un tassa sull’oro al posto di quella sui dividendi - La proposta è di Centemero (Lega) e Casasco (FI) e servirebbe a cancellare la batosta sulle cedole delle partecipazioni societarie inferiori al 10%. milanofinanza.it
"MANOVRA AL TRAGUARDO, BAGLIONI IN CONCERTO...LA RUSSA RINGRAZIA..."! Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto'. Spunta la stretta sulle pensioni, blitz sul condono. La Russa in commissione per ringraziare... (Ansa). Alle 2 x.com
"MANOVRA AL TRAGUARDO, BAGLIONI IN CONCERTO...LA RUSSA RINGRAZIA..."! Manovra al traguardo tra le tensioni. Giorgetti: 'Non mi dimetto'. Spunta la stretta sulle pensioni, blitz sul condono. La Russa in commissione per ringraziare... (Ansa, 20 dic - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.