Manovra | Senato respinge questione pregiudiziale**

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Con 101 voti contrari, 56 favorevoli e un astenuto il Senato ha respinto la questione pregiudiziale alla legge di Bilancio sostenuta dalle opposizioni. Ha ora avuto inizio la discussione generale sul provvedimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

