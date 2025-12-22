Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Con 101 voti contrari, 56 favorevoli e un astenuto il Senato ha respinto la questione pregiudiziale alla legge di Bilancio sostenuta dalle opposizioni. Ha ora avuto inizio la discussione generale sul provvedimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Manovra: Senato respinge questione pregiudiziale**

