Manovra Scurria FdI | C' è fiducia la approveremo tutto risolto con la Lega – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "C'è fiducia, siamo contenti che la faremo e sarà approvata. Con la Lega? Tutto risolto, come sempre" così il senatore Scurria di Fratelli d'Italia, entrando in Senato per la discussione generale sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

