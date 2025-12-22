Manovra Schlein | gravissimo colpo di mano su salari arretrati

Roma, 22 dic. (askanews) – “Non ci sono più parole per descrivere questa manovra. Dopo aver aumentato l’età pensionabile per il 96 per cento dei lavoratori, adesso attaccano la magistratura che impone il rispetto dell’articolo 36 della Costituzione. Ovvero che il salario di chi lavora deve essere equo e dignitoso. L’emendamento Pogliese – che già sei mesi fa eravamo riusciti a bloccare – viene inserito nella legge di bilancio senza alcuna possibilità di discuterlo”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “E’ un vero e proprio colpo di mano – prosegue – i datori di lavoro che non hanno corrisposto un salario equo ai lavoratori non saranno obbligati a pagare gli arretrati come molte sentenze dei giudici hanno determinato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

