Manovra saltano all’ultimo secondo cinque misure | anche la norma che danneggia i lavoratori sottopagati

Nel passaggio finale della legge di Bilancio sono state eliminate cinque misure, tra cui una norma che penalizzava i lavoratori sottopagati. Queste disposizioni, inserite nel maxi-emendamento, apparivano estranee alla manovra e sollevavano questioni di equilibrio costituzionale. La loro cancellazione è avvenuta in assenza di un ampio dibattito parlamentare, evidenziando la complessità del processo legislativo e l'importanza di un confronto trasparente su questioni di rilevanza sociale e costituzionale.

Nel passaggio finale della legge di Bilancio, salta un pacchetto di norme inserite nel maxi-emendamento che erano evidentemente estranee alla manovra, problematiche sul piano dell’equilibrio costituzionale e avrebbero potuto incidere su diritti, garanzie e assetti ordinamentali senza un adeguato dibattito parlamentare. Le misure saranno espunte dal maxi-emendamento dalla commissione Bilancio martedì mattina alle 8:30, all’ultimo secondo prima del voto nell’aula del Senato. La scure cade innanzitutto sull’emendamento che salvava i datori di lavoro dall’obbligo di versare al lavoratore sottopagato gli arretrati nel caso un giudice stabilisse che la paga era in contrasto con l’ articolo 36 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manovra, saltano all’ultimo secondo cinque misure: anche la norma che danneggia i lavoratori sottopagati Leggi anche: Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati. Il governo pone la fiducia: pensioni, Tfr, rottamazione cartelle. Le misure Leggi anche: Lavoratori sottopagati: arriva una norma salva-imprenditori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra, ok da commissione Bilancio. Aiuti imprese, Tfr, salta anticipo pensione con fondi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, commissione Bilancio: salta anticipo pensione vecchiaia con fondi complementari ... tg24.sky.it

