Manovra salta la norma sui lavoratori sottopagati Il governo pone la fiducia | pensioni Tfr rottamazione cartelle Le misure

Il governo ha deciso di porre la fiducia sulla legge di bilancio, che include misure su pensioni, Tfr e rottamazione cartelle. La norma sui lavoratori sottopagati è stata esclusa. Dopo una lunga discussione, il testo è arrivato in Aula al Senato in prossimità del Natale, con il ministro Luca Ciriani che ha annunciato la decisione. La legge dovrà ora essere approvata entro le scadenze stabilite.

Dopo giorni di caos, la legge di bilancio approda in Aula a ridosso di Natale e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al Senato,.

Manovra, salta la norma sui lavortori sottopagati. Il governo pone la fiducia: pensioni, Tfr, rottamazione cartelle. Le misure - Dopo giorni di caos, la legge di bilancio approda in Aula a ridosso di Natale e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al ...

La manovra in Aula al Senato. Lavoratori sottopagati, arriva una norma salva-imprenditori. Ira della Cgil

Salta l'anticipo della pensione con la previdenza complementare: cosa cambia con la manovra, i nuovi tagli alle uscite anticipate

Manovra, che pasticci: salta l'anticipo della pensione di vecchiaia con fondi complementari

