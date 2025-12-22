Manovra Romeo Lega | Sciolti i nodi massima fiducia in Giorgetti servivano solo correzioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Sciolti tutti i nodi. Tutto è bene quel che finisce bene. Fiducia in Giorgetti? Ma assolutamente sì, la Lega è unita nel cercare di portare avanti in nostri cavalli di battaglia. C'era solo una situazione che richiedeva qualche correzione. Alla fine abbiamo rimediato e quindi conta il risultato" così il capogruppo al Senato della Lega Romeo, entrando in Senato per la discussione generale sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Salvini incontra Giorgetti sulla Manovra, i nodi sul tavolo della Lega

Leggi anche: **Mps-Mediobanca: Tajani, 'massima fiducia in Giorgetti, sempre corretto'**

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra, no al pacchetto pensioni: vertice a Chigi, governo ai ripari; Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 22 dicembre | Tutti i segni.

Manovra, Romeo (Lega): "Sciolti i nodi, massima fiducia in Giorgetti, servivano solo correzioni" - Ma assolutamente sì, la Lega è unita nel cercare di portare avanti in nostri cav ... quotidiano.net

Manovra: Romeo, FdI parla di scontro nella Lega, non siamo capro espiatorio - "Nella fretta di trovare soluzioni capita di poter sottovalutare gli effetti di alcune misure". lagazzettadelmezzogiorno.it

MANOVRA, ROMEO (LEGA): NESSUNA FRIZIONE, OPPOSIZIONI SOGNANO DIMISSIONI DI GIORGETTI - Il testo della manovra è stato migliorato nel corso dell’esame parlamentare e non esistono frizioni né nella maggioranza né all’interno della Lega. 9colonne.it

Più incentivi alle imprese e meno tasse sul lavoro: la Manovra del Governo Meloni ascolta il mondo produttivo e risponde in modo concreto alle esigenze di chi crea occupazione e sviluppo. - facebook.com facebook