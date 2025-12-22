Manovra | pensioni Irpef casa oro banche Ecco tutte le misure
Scontri nella maggioranza, il ministro Giancarlo Giorgetti messo in imbarazzo dal suo stesso partito, la Lega, e opposizioni all'attacco. Ma alla fine, la manovra profondamente cambiata rispetto a quando era uscita dal consiglio dei ministri, ad ottobre, arriva in porto. Si tratta di una finanziaria snella, più delle altre del governo Meloni, costruita per centrare l'obiettivo di uscire dalla procedure per deficit eccessivo, stando al di sotto del parametro del 3%, mantenendo allo stesso tempo l'impegno preso già lo scorso anno di abbassare di due punti l'Irpef per il ceto medio e rinnovare gli sgravi sugli investimenti per le imprese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
