Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "È una manovra in pieno stile austerity. Si tira a campare. E il nostro Paese muore, però. Non c'è il coraggio di cambiare nulla. Le tasse aumentano, gli sprechi continuano. Alla faccia delle promesse elettorali si andrà in pensione più tardi, e anziché sparire, le accise sulla benzina salgono. Prova che col populismo si prendono voti, ma non si migliora la vita degli italiani. E i giovani? Continuano a scappare all'estero". Lo dice, in un'intervista al 'Corriere della Sera' Alessandro Onorato, assessore al Turismo del Comune di Roma e leader di 'Progetto civico Italia'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Onorato, 'austerity e si tira a campare'

Manovra: Calandrini (FdI), 'tenere conti in ordine non è austerity ma buon senso' - Definire questa manovra di bilancio ‘di austerità' significa ignorare la realtà dei numeri e il contesto ... iltempo.it

Bertinotti: "Manovra piccola e liberista figlia dell'austerity" - È una manovra piccola e liberista, iscritta nella struttura dell’austerity che ha portato disastri in tutta ... la7.it

