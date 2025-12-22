Manovra nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee | cosa cambia e quali sono i comuni interessati
La commissione Bilancio del Senato ha approvato sabato 20 dicembre una modifica alla manovra che innalza a 200mila euro il valore massimo dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’Isee per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. La misura mira a tenere conto dei più elevati valori immobiliari presenti nelle grandi città, ampliando la platea delle famiglie che potranno beneficiare dell’esclusione della casa di proprietà dal computo dell’indicatore economico. I comuni interessati. La legge di bilancio aveva già previsto un aumento significativo del tetto di esclusione, portandolo da 52. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Quali case saranno escluse dal calcolo dell’Isee e chi ci guadagna, la novità nella Manovra 2026
Leggi anche: Manovra, taglio Irpef: benefici fino ai 200mila euro. Cambiano le pensioni, detassato lavoro festivo e notturno, prima casa fuori dall'Isee. Tutte le misure
Manovra, Isee: tetto a 200mila euro per case in grandi città. Pensioni, aumenti detassati, rottamazione: tutte le misure - Nuova stretta sulle pensioni con tagli che colpiscono i lavoratori precoci e usuranti, estensione della detassazione dei contratti: sono alcune delle ultime novità entrate ... msn.com
Manovra 2026 al Senato per il primo sì, via libera ai tagli al Piano casa ma ok per i fondi al Ponte - Manovra 2025 tra aumento del gettito, tagli al welfare abitativo e conferma dei fondi per il Ponte sullo Stretto. tag24.it
Manovra 2026, sanatoria edilizia fermata all’ultimo: cosa cambia davvero per la casa - Manovra 2026 improntata alla prudenza: stop alla sanatoria edilizia, misure fiscali sulla casa, tensioni politiche e risorse limitate che incidono su edilizia privata, urbanistica e investimenti pubbl ... edilizia.com
Grazie alla Lega, ottenuti importanti risultati all’interno della Manovra. Ben 3 miliardi di euro in più per i pagamenti alle imprese, ma anche per le grandi opere, per il piano casa rivolto ai giovani e per sostenere concretamente i genitori separati. Nessun aum - facebook.com facebook
Manovra, fino a 1.000 euro al mese per i grandi invalidi di guerra e fondi per superstiti violenza politica anni ’70 ilsole24ore.com/art/manovra-fi… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.